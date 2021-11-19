19 Ноября 2021
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Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

В правительстве предлагают снять тайну связи с информации о трафике и звонках абонентов

Минэкономразвития предлагает снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента. Операторы смогут передавать эти данные – с согласия абонента – третьей стороне, например, банку для борьбы с мошенниками. Сейчас операторы могут передавать данные только по решению суда или в обезличенном виде. Эксперты опасаются, что фактически это будет означать неограниченный доступ к информации о звонках не только для бизнеса, но и для государства, пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов, поправки фактически отменяют тайну связи. "В пояснительной записке говорится, что новый закон даст абонентам возможность по согласию предоставлять данные о себе третьим лицам. Однако текст законопроекта разительно отличается от пояснений. Он наделяет правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге, так и о самом абоненте", - отмечает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

 



Теги: правительство, тайна связи, абоненты, мобильный оператор



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