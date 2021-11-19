19 Ноября 2021
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Общество В России
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

AstraZeneca подаст документы в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавируса

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что иностранным компаниям для регистрации их вакцины в России следует обращаться в Минздрав, и это уже сделала AstraZeneca.

AstraZeneca участвовала в первом в мире испытании совместного применения разных вакцин – вместе с российским "Спутником V". Если Минздрав одобрит заявку AstraZeneca, это будет первая зарегистрированная в России иностранная вакцина от коронавируса. И тогда же может сдвинуться с мертвой точки вопрос взаимного признания вакцин ЕС и России, поскольку документы на регистрацию "Спутника V" в Европе поданы давно, а вот иностранные производители до сих пор не спешили регистрироваться в России, а в инициативном порядке российские власти такую регистрацию проводить не собираются.



Теги: AstraZeneca, вакцина от коронавируса, регистрация, минздрав, заявка



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