19 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге продлили срок обсуждения изменений в Генплан-2045

Администрация Екатеринбурга объявила о продлении до 31 января 2022 года срока приема предложений по проекту генерального плана города на период до 2045 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, увеличение срока даст возможность большему количеству горожан подготовить и направить в администрацию Екатеринбурга свое видение по развитию уральской столицы. Эти предложения будут учитывать при формировании комплексного документа территориального планирования.

При подготовке планируется организовать совместную работу с представителями профессионального сообщества и общественности. На ней ожидается всестороннее обсуждение предложений и основных характеристик развития города, которые необходимо будет учесть при подготовке проекта Генплана-2045.

Напомним, что предыдущий Генплан развития Екатеринбурга рассчитан до 2035 года.



Теги: Генплан, обсуждение, мэрия, Екатеринбург



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