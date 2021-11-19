19 Ноября 2021
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Спорт Свердловская область
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

"Автомобилист" продлил контракт со своим защитником и отдал его в "Нефтехимик"

ХК "Автомобилист" продлил двустороннее соглашение с защитником Александром Севостьяновым.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, теперь контракт с игроком рассчитан до 30 апреля 2023 года. Сразу же после продления клуб отдал хоккеиста в аренду в нижнекамский "Нефтехимик", где уроженец Екатеринбурга будет выступать до конца нынешнего сезона. А по окончании аренды Александр вернется в "Автомобилист".

В этом сезоне 23-летний игрок провел 19 игр в ВХЛ в составе "Горняка-УГМК", в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности +6. По итогам сентября Севостьянов был признан лучшим защитником Высшей хоккейной лиги. Также на его счету в нынешнем сезоне три матча в КХЛ за "Автомобилист".

Стоит отметить, что в "Нефтехимике" Александр Севостьянов будет работать под руководством Олега Леонтьева, при котором ранее на протяжении трех сезонов выступал в уральском фарм-клубе.



Теги: Автомобилист, защитник, Нефтехимик, аренда



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