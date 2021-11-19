19 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
поджег (2016) | Фото:Накануне.RU

Жительницу Екатеринбурга приговорили к колонии за поджог дома девушки своего бывшего

Свердловский областной суд приговорил жительницу Екатеринбурга к колонии за уничтожение имущества бывшего сожителя и его новой девушки, а также преследование последней, угрозы, оскорбление и иную порчу имущества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, отношения между осужденной и ее бывшим парнем продолжались с 2017 по 2018 года. Однако после расставания девушка стала активно интересоваться его жизнью и отслеживать появление у него новых знакомых женщин. С последними та выходила на связь, высказывала в их адрес требования о прекращении отношений с мужчиной и оставляла оскорбительные надписи на входных дверях.

"В 2019 году потерпевший познакомился с женщиной, с которой стал совместно проживать в пос. Ключевск г. Березовского. Практически сразу, то есть летом 2019 года, в ее адрес от осужденной стали поступать угрозы и оскорбления с требованиями о прекращении отношений с ее бывшим сожителем. Указанное высказывалось в смс-сообщениях, телефонных звонках, а затем – путем оставления надписей непристойного содержания, а также изображения могильного креста на заборе частного домовладения березовчанки. Более того, обвиняемая организовала слежку за ней и потерпевшим, для чего наняла человека", - рассказали в прокуратуре.

К сожалению, на этом неадекватное поведение девушки не прекратилось. В августе 2019 года осужденная подожгла хозяйственные постройки на территории домовладения березовчанки. В ту ночь огнем был уничтожен сарай, пламя перекинулось и на кровлю дома, где в тот момент спали потерпевшие. Силами сотрудников противопожарной службы огонь удалось погасить. Однако история с поджогом на этом не закончилась. Позже, после возвращения потерпевшей из отпуска, в сентябре екатеринбурженка подожгла уже гостевой дом девушки, в котором накануне весь день до позднего вечера находились потерпевшие и проводили уборку. В результате пожара дом был уничтожен, а общий материальный ущерб от двух поджогов превысил 4,5 млн рублей.

В июне 2021 года Березовский городской суд приговорил жительницу Екатеринбурга по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества в значительном размере, путем поджога) к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3,5 года. Однако потерпевшие не согласились со столь мягким приговором и обратились в Свердловский областной суд, где приговор городского суда изменили, отменив условное осуждение и направив виновную реально отбывать наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

Девушка взята под стражу в зале Свердловского областного суда. Приговор вступил в законную силу.



Теги: порча имущества, поджег, преследование, угрозы, девушка, бывший



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