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Детей-инвалидов призывают опробовать вакцины - глава "Центра проблем аутизма"

Из московских поликлиник звонят родителям детей-инвалидов и предлагают привлечь их детей к участию в клинических испытаниях вакцины для подростков. Об этом заявила в Facebook глава Центра проблем аутизма Екатерина Мень.

Она отмечает, что все дети-инвалиды есть в реестре, и "приглашающие" это знают, то есть все делается сознательно, хотя препараты испытывают только на здоровых.

"Либо инвалиды набираются по причине их статуса "мусора", либо результаты контрольных испытаний уже нарисованы, и, как уже исследования и науку заменили полностью "словами академика Гинцбурга", так и продолжаем", - написала она.

Подозрение Мень имеет под собой основания. Практически у всех умирающих после вакцинации находят какие-то болезни и заявляют, что они и были настоящей причиной смерти, а вакцина ни при чем.

Недавно Минздрав без испытаний разрешил вакцинировать кормящих матерей. Чуть раньше - беременных. При этом поразительно, что до сих пор так и не обнародованы результаты испытаний третьей фазы "Спутника V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обещал это сделать к октябрю, но этого сделано не было. При этом в инструкции к препарату сказано, что проведен только некий "промежуточный анализ" и "препарат зарегистрирован по ОСОБОЙ процедуре регистрации". Действующие же санитарные правила предполагают регистрацию только после завершения ВСЕХ этапов испытаний.



Теги: вакцина, дети-инвалиды



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