Почти 70% россиян назвали свое материальное положение трудным

Более двух третей жителей России недовольны своим финансовым положением. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества ВШЭ, сообщает РБК.

Согласно исследованию, 69% жителей страны заявляют, что испытывают затруднения с деньгами. В 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.

При этом каждый четвертый (24%) надеется, что его материальное положение улучшится в ближайшее время.

Этот показатель сопоставим с допандемийным 2019 годом (тогда на положительные перемены надеялись 26% россиян), и вдвое больше, чем весной 2020-го. Тогда только 10% респондентов полагали, что положение изменится в лучшую сторону.

Ранее российские семьи назвали доход для сведения концов с концами в период пандемии. Так, домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей.

Самыми требовательными к величине минимального дохода оказались молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи).

По данным Ростата, трудности с деньгами испытывает 75,7% семей.