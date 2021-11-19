19 Ноября 2021
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Экономика В России
Сергей Глазьев (2020) | Фото: МЭФ

Глазьев резко раскритиковал повышение ключевой ставки

Академик РАН экономист Сергей Глазьев провел параллели между действия властей в области здравоохранения и экономики. В первом случае они превратились в "навязчивую идею принудительной вакцинации населения" вопреки множеству фактов, свидетельствующих о ее падающей эффективности, а во втором - в борьбу с инфляцией путем повышения ключевой ставки, что только душит экономику.
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Такая денежная политика имеет смысл только в условиях перегретой экономики, когда производственные мощности полностью загружены, нет безработицы, все ресурсы задействованы, отмечает ученый.

"В наших условиях, когда половина мощностей простаивает, имеется значительная явная и скрытая безработица, научно-технический потенциал используется едва ли на четверть, а большая часть сырья вывозится за рубеж, повышение процентной ставки влечет сжатие инвестиционной и деловой активности, следствием чего становится нарастающее технологическое отставание и, с лагом в несколько лет – девальвация рубля, которая порождает новую инфляционную волну. С маниакальным упорством денежные власти уже четвертый раз гонят нашу экономику по порочному кругу", - пишет Глазьев в своем телеграм-канале.

Эта политика наносит стране огромный ущерб. Вместо ожидавшихся 4,5% прироста ВВП в следующем году из-за взвинчивания ключевой ставки будет всего около 2%. Совокупные потери российской экономики с момента начала этой политики Глазьев оценивает минимум в 30 трлн рублей недопроизведенного ВВП и 15 трлн не сделанных инвестиций плюс потери доходов населения и тысячи обанкроченных предприятий.

Власти своими руками обрекают страну на бесконечный экономический кризис, тогда как другие страны растут. Основных причин две: неспособность признать ошибки и выгодность этой политики для узкой группы влиятельных лиц, выкачивающих сверхприбыли из страны, полагает экономист.

Были сделаны ошибки и в других областях. Так, в здравоохранении "страховые компании стали паразитической прослойкой между государственными деньгами и государственными же поликлиниками и больницами", а "оптимизация" больничной сети привела к острой нехватке койко-мест. И теперь власти хотят исправить это фактически принудительной вакцинацией, которая может иметь последствия для здоровья миллионов людей.

Недавно Глазьев заявил о вреде для экономики применяемых мер по борьбе с ковидом.



Теги: Сергей Глазьев, ключевая ставка, экономика



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