19 Ноября 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, послание, заедание думы (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Александр Моор выступит с ежегодным посланием на следующей неделе

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием о положении дел в регионе 25 ноября на заседании Тюменской областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос включен в повестку заседания регионального парламента. Жители региона смогут послушать послание в прямом эфире. Будет вестись трансляция.

Также на этом же заседании депутаты рассмотрят проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".



Теги: Александр Моор, послание, заседание думы



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