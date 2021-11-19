Александр Моор выступит с ежегодным посланием на следующей неделе

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием о положении дел в регионе 25 ноября на заседании Тюменской областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос включен в повестку заседания регионального парламента. Жители региона смогут послушать послание в прямом эфире. Будет вестись трансляция.

Также на этом же заседании депутаты рассмотрят проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".