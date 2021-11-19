Путин посмертно наградил свердловчанку за спасение тонувших женщины и ее ребенка

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил жительницу Екатеринбурга Дарью Агупову медалью за спасение погибавших, а именно - "за смелые и решительные действия при спасении людей на воде". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, Дарья Агупова 3 июля спасла женщину с двухлетним ребенком, которые тонули в пруду под Дегтярском. Женщина и ее сын не умели плавать, мама начала захлебываться, малыш скрылся под водой. Дарья увидела, что происходит, и прямо в одежде бросилась на помощь. Она неудачно упала, ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но, несмотря на боль, смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Спустя несколько дней Дарье делали операцию на ноге под общим наркозом. По каким-то причинам, организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, из-за чего девушка умерла. Спасти ее не удалось.

Представление к награде подал глава региона Евгений Куйвашев.

"Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36 лет", – написал губернатор в Instagram.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев также представил екатеринбурженку к Ордену Мужества посмертно. Инициатором награждения выступил депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев, который лично был знаком с девушкой.