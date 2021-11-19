У екатеринбуржца арестовали иномарку за долги по ЖКХ

Житель Екатеринбурга лишился своего автомобиля из-за долга за жилищно-коммунальные услуги. Машину арестовали судебные приставы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступил исполнительный документ о взыскании задолженности за ЖКХ – около 165 тысяч рублей. Но платить по счетам мужчина не торопился. Приставы выяснили, что за должником зарегистрирован автомобиль "Ленд Ровер".

Иномарка была объявлена в розыск и в скором времени обнаружена на дорогах уральской столицы. Судебные приставы составили акт описи имущества (ареста). Автомобиль был передан под ответственное хранение взыскателю – управляющей компании.

Как пояснили в ФССП, если в скором времени уралец не приступит к погашению задолженности, то его машина будет передана на оценку и последующую реализацию в Росимущество.

Напомним, недавно в Екатеринбурге приставы за долги арестовали автомобиль владельца восьми квартир.