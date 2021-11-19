19 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

У екатеринбуржца арестовали иномарку за долги по ЖКХ

Житель Екатеринбурга лишился своего автомобиля из-за долга за жилищно-коммунальные услуги. Машину арестовали судебные приставы.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступил исполнительный документ о взыскании задолженности за ЖКХ – около 165 тысяч рублей. Но платить по счетам мужчина не торопился. Приставы выяснили, что за должником зарегистрирован автомобиль "Ленд Ровер".

Иномарка была объявлена в розыск и в скором времени обнаружена на дорогах уральской столицы. Судебные приставы составили акт описи имущества (ареста). Автомобиль был передан под ответственное хранение взыскателю – управляющей компании.

Как пояснили в ФССП, если в скором времени уралец не приступит к погашению задолженности, то его машина будет передана на оценку и последующую реализацию в Росимущество.

Напомним, недавно в Екатеринбурге приставы за долги арестовали автомобиль владельца восьми квартир.



Теги: приставы, иномарка, ЖКХ, долги



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