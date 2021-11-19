19 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В екатеринбургской многоэтажке при пожаре погиб пенсионер

Сегодня ночью в результате пожара в 16-этажном доме по ул. 8 Марта, 189/2 в Екатеринбурге погиб 75-летний пенсионер. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

"По имеющимся данным, его смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Для определения точной причины смерти гражданина и причины возгорания проводятся соответствующие экспертизы", - пояснили в СКР.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также добавили, что сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в дежурную часть ОП-12 19 ноября в 02.32. На место происшествия для установления обстоятельств ЧП выезжала следственно-оперативная группа .

На данный момент следственным отделом по Чкаловскому району города по данному факту проводится доследственная проверка.



Теги: Екатеринбург, многоэтажка, пожар, смерть, пенсионер



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