В екатеринбургской многоэтажке при пожаре погиб пенсионер

Сегодня ночью в результате пожара в 16-этажном доме по ул. 8 Марта, 189/2 в Екатеринбурге погиб 75-летний пенсионер. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

"По имеющимся данным, его смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Для определения точной причины смерти гражданина и причины возгорания проводятся соответствующие экспертизы", - пояснили в СКР.



В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также добавили, что сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в дежурную часть ОП-12 19 ноября в 02.32. На место происшествия для установления обстоятельств ЧП выезжала следственно-оперативная группа .

На данный момент следственным отделом по Чкаловскому району города по данному факту проводится доследственная проверка.