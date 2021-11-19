МВД: похищение человека в Екатеринбурге оказалось пранком

В свердловском Главке полиции прокомментировали похищение человека в Екатеринбурге. Оказалось, что это был пранк.

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Ранее сообщалось, что в микрорайоне Пионерский молодого человека избили и поместили в багажник черного автомобиля Mercedes. Затем его увезли на иномарке в неизвестном направлении. Очевидцы инцидента обратились в полицию.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по итогам проверочных мероприятий выяснилось, что ничего криминального в этой истории нет.

"Компанию пранкеров, а по другому их назвать сложно, сотрудники уголовного розыска ОП №3 столицы Среднего Урала в тесном взаимодействии с оперуполномоченными подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД области вычислили и задержали в тот же день. "Похитителями" оказались два местных жителя, а "потерпевшим" – гость из Каменска-Уральского. Любители острых ощущений действовали по заранее продуманному плану. Свой поступок 25-летняя безработная и неженатая "жертва" по имени Никита объяснил желанием снять "крутой ролик", возможно, для "Тик-Ток" или другой популярной платформы с целью стать знаменитыми. Горе-режиссеры своего "пленника" освободили буквально в соседнем дворе, после чего поехали пировать по случаю удачной съемки. "Звезду" короткометражки сыщики поместили под стражу за отказ от медицинского освидетельствования на отсутствие или наличие в крови наркотиков", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что в отношении молодого человека уже возбуждено административное делопроизводство.

"Что касается подельников, у них тоже взяли анализы на экспертизу. Результаты ожидаются в ближайшее время. Таким образом, официально заявляю, что криминального похищения человека в Екатеринбурге не было. А за неуместную шутку главному актеру придется ответить по закону", - заключил Валерий Горелых.