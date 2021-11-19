МВД: похищение человека в Екатеринбурге оказалось пранком

19 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
драка потасовка (2008) | Фото: vechernie-chelny.ru

МВД: похищение человека в Екатеринбурге оказалось пранком

В свердловском Главке полиции прокомментировали похищение человека в Екатеринбурге. Оказалось, что это был пранк.
Читайте также:

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Пионерский молодого человека избили и поместили в багажник черного автомобиля Mercedes. Затем его увезли на иномарке в неизвестном направлении. Очевидцы инцидента обратились в полицию.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по итогам проверочных мероприятий выяснилось, что ничего криминального в этой истории нет.

"Компанию пранкеров, а по другому их назвать сложно, сотрудники уголовного розыска ОП №3 столицы Среднего Урала в тесном взаимодействии с оперуполномоченными подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД области вычислили и задержали в тот же день. "Похитителями" оказались два местных жителя, а "потерпевшим" – гость из Каменска-Уральского. Любители острых ощущений действовали по заранее продуманному плану. Свой поступок 25-летняя безработная и неженатая "жертва" по имени Никита объяснил желанием снять "крутой ролик", возможно, для "Тик-Ток" или другой популярной платформы с целью стать знаменитыми. Горе-режиссеры своего "пленника" освободили буквально в соседнем дворе, после чего поехали пировать по случаю удачной съемки. "Звезду" короткометражки сыщики поместили под стражу за отказ от медицинского освидетельствования на отсутствие или наличие в крови наркотиков", - рассказал полковник Горелых.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что в отношении молодого человека уже возбуждено административное делопроизводство.

"Что касается подельников, у них тоже взяли анализы на экспертизу. Результаты ожидаются в ближайшее время. Таким образом, официально заявляю, что криминального похищения человека в Екатеринбурге не было. А за неуместную шутку главному актеру придется ответить по закону", - заключил Валерий Горелых.



Теги: похищение, МВД, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1128

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети