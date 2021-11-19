19 Ноября 2021
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Экономика В России
ВТБ (2018) | Фото: spbniivs.ru

ВТБ продает свою долю в "Магните"

ВТБ выходит из капитала второго по выручке российского ритейлера "Магнит".

До 4,4% акций группы предложены инвесторам в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, а около 12,9% купит Marathon Group зятя главы МИД Сергея Лаврова Александра Винокурова и Сергея Захарова.

Цена сделки с Marathon Group будет определена по результатам публичного предложения. На торгах на Московской бирже 17 ноября акции "Магнита" достигли уровня в 6,4 тыс. руб. за бумагу, пакет 4,4% стоил около 28,8 млрд руб., а вся доля ВТБ — 112,7 млрд руб.

ВТБ договорился о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого в феврале 2018 года. Стоимость сделки была 138 млрд руб. из расчета 4,66 тыс. руб. за одну акцию. В мае того же года ВТБ продала 11,82% акций Marathon Group, стоимость этой доли на тот момент оценивалась в 62,5 млрд руб.

С учетом выплаченных дивидендов за три с половиной года инвестиции в акции "Магнита" принесли банку почти 60% доходности, пишет "Коммерсант".



Теги: ВТБ, Магнит



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