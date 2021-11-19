19 Ноября 2021
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Общество В России
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

Россиянам с долгами по алиментам могут ужесточить ограничения в поездках

Депутаты Госдумы допускают увеличение ограничений для граждан России с долгами по алиментам.

Как сообщила член Комитета социальной политике, депутат Светлана Бессараб, им захотели запретить развлекательные поездки по России до полной уплаты средств. Она посетовала, что ограничения оказывают на должников большее влияние, чем "родительский или сыновний долг". Как считает депутат, законодательство в области алиментов стоит ужесточить, чтобы ограничить россиян еще больше, сообщает "Газета.ру".

В апреле 2021 года в своем послании Владимир Путин объявил, что одинокие родители с доходом ниже прожиточного минимума смогут претендовать на выплату пособия на ребенка, даже если второй родитель платит алименты. Эксперты уже тогда предполагали, что это может привести к всплеску фиктивных разводов.



Теги: алименты, поездки, долги



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