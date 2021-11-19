Кабмин РФ устранит риск подорожания медицинских товаров

В России для медицинских изделий и оборудования сохранят налоговые преференции.

Задержка в регулировании могло привести к тому, что с 2022 года со всех медицинских товаров – от простейших термометров до аппаратов искусственной вентиляции легких – могли начать взимать 20% НДС, что привело бы к росту стоимости медицинских товаров.

18 ноября Госдума приняла в третьем чтении проект закона, устраняющий этот пробел в законодательстве.

Согласно действующему закону, право производителей подтверждать льготу по НДС удостоверением о регистрации медтовара российского образца истекает в 2021 году. Поправки в Налоговый кодекс отменят это ограничение. Как отметили в Минфине, налоговые преференции сохраняются, пишут "Ведомости".