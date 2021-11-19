На Урале водитель высадил из автобуса подростка

Прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщения о высадке подростка из автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, случай произошел в Нижнем Тагиле. Вечером 16 ноября брат и сестра возвращались домой на маршрутке №25. В автобусе 15-летнему молодому человеку стало плохо. Другие пассажиры попросили водителя остановиться, чтобы ребенок смог выйти на улицу и подышать.

Сестра подростка осталась в автобусе. Когда модой человек вышел, водитель закрыл двери и продолжил движение.

В прокуратуре пообещали дать правовую оценку соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщалось ранее, в Сургуте из автобуса выгнали ребенка — восьмилетнюю девочку, за то, что она ехала без маски. Об этом на условиях анонимности рассказал пользователь одной из местных групп в социальной сети "ВКонтакте".