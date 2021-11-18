Telegram оштрафован еще на 3 млн рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил новый штраф Telegram за неудаление запрещенного контента.

Мессенджер должен выплатить еще на 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти пригрозили интернет-компаниям, которые не соглашаются удалить запрещенный контент, так называемыми оборотными штрафами – они исчисляются в процентах от выручки компании в России. Применение таких санкций грозит уже не миллионными, а миллиардными штрафами.