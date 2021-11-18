Свердловские школьники выйдут с дистанта уже в следующий понедельник

Школы Свердловской области возвращают своих учеников на очный режим обучения. Об этом в ходе брифинга сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, эта неделя последняя, когда школьники могут заниматься дистанционно, поскольку 22 ноября (понедельник) все учащиеся возвращаются обратно в свои классы.

Напомним, что в это время студенты большинства свердловских крупных вузов напротив переводят студентов на дистант. Что же касается школьников, на днях в Каменске-Уральском их родители вышли на протестную акцию, выступив против введения дистанционного образования в Свердловской области. Местные жители записали видеообращение к региональным властям, где высказали свое недовольство.