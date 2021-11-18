Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с аварийным домом в Перми

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с переселением граждан из аварийного дома в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"В социальных сетях опубликовано обращение жителей аварийного дома в Перми, которые жалуются на проживание в непригодных и опасных условиях при бездействии местных органов власти. Отмечается, что дом признан аварийным в 2019 году и подлежит расселению до конца 2025 года. В связи с этим председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрию Анащенко представить доклад о ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Адрес дома, о котором идет речь не уточняется, однако, вероятно, речь идет об аварийном доме по ул. Ямпольская, 14.

Месяц назад жильцы дома показали условия, в которых вынуждены проживать.

Ранее сообщалось, что сам дом характеризуется, как дом с низкой платежной дисциплиной за услуги ЖКХ. Регулярно платежи вносят только 10% жильцов, из-за чего сложилась ситуация по недофинансированию дома с точки зрения текущего ремонта, что сказалось на общем состоянии здания и жилых помещений. Ранее управляющая компания, которая обслуживала этот многоквартирный дом, отказалась от него. В итоге дом был передан в управление ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство".

Напомним, согласно заключению инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, у дома есть признаки аварийности отдельных элементов. Ухудшились их эксплуатационные характеристики, здание стало менее надежным, его конструкции – неустойчивыми. Ответственные за расселение ветхого фонда чиновники не организовали переселение жильцов.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".