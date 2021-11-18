Уралвагонзавод приобрел экскаваторы для ремонтно-строительного цеха

Для ремонтно-строительного цеха Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) приобретены два новых экскаватора - на колесном и гусеничном ходу. Машины задействованы при строительстве производственных объектов, подготовки цехов к новому оборудованию и других работах для обеспечения бесперебойного технологического процесса предприятия.

Покупка экскаваторов позволила снизить аренду дорожно-строительной техники на 80%. Отдельное внимание было уделено габаритам машин и техническим характеристикам. Были выбраны малый гусеничный и средний на колесном ходу экскаваторы: они имеют улучшенную маневренность в условиях ограниченного пространства, так как строительные работы часто проводятся в закрытых помещениях (машины отвечают высоким экологическим стандартам). Например, маленький экскаватор можно перенести с помощью мостового крана в любую точку цеха. В комплект к дорожно-строительной технике приобретено навесное оборудование: гидромолот, гидроклин (с его помощью расшибают бетонное основание), ковши, скребки, отвалы и другое. Такая опция делает экскаваторы универсальными и позволяет при необходимости перепрофилировать их на разные работы. Запланировано приобретение большого экскаватора на гусеничном ходу.

"Мой стаж экскаваторщика - 5 лет. Могу отметить, что эти экскаваторы надежные и хорошо работают. У нашего цеха большая загруженность, и новая дорожно-строительная техника помогает делать работу качественно и в срок", - отмечает водитель экскаватора ремонтно-строительного цеха Алексей Кузеванов.

Водители по достоинству оценивают не только технические характеристики машин, но и отличные условия труда. Кабины экскаваторов эргономичны, отличаются герметичностью и звукоизолированностью. Сидения оператора с подогревом. Рулевые колонки имеют нескользящее покрытие, что уменьшает нагрузку на кисти рук. Вибрация и раскачивание подавляются.

"Появление в парке спецтехники цеха двух экскаваторов расширяет возможности ремонтно-строительных работ на Уралвагонзаводе. Оба экскаватора активно включились в трудовой процесс и сейчас задействованы на реконструкции в цехе штампов и приспособлений и термическом цехе", - отмечает начальник ремонтно-строительного цеха Уралвагонзавода Дмитрий Сандаков.

Ремонтно-строительный цех существует на Уралвагонзаводе всего два года, это одно из самых молодых подразделений предприятия. Сейчас в штате: бетонщики, монтажники, штукатуры, плотники, электрики, сантехники, инженерно-технические сотрудники. Набор сотрудников продолжается. В цехе есть участки общестроительных работ и монтажный. В планах открытие новых участков.