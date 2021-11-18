18 Ноября 2021
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Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области представили кукольный спектакль, в котором Золушка без QR-кода не попадает на бал

В сети обсуждают современную версию сказки "Золушка", представленную Минздравом Нижегородской области и местным кукольным театром. Видеоверсию спектакля опубликовал аккаунт в Instagram Центра управления регионом (ЦУР).

"В детских сказках, как известно, очень взрослая мораль! Региональный Минздрав и ЦУР представили, какие диалоги вели бы известные сказочные герои, окажись они в 2021 году. Кукольный театр помог воплотить фантазии в жизнь", - говорится в описании видео. Также ЦУР обещает продолжение "сказочной" серии.

В сказке "Золушка 2021" фея-крестная собирает Золушку на бал, дарит девушке платье и снабжает каретой, но QR-код предоставить не может. Золушка расстраивается и в сердцах говорит: "Эх, опять весь вечер картошку чистить".

Пользователи, судя по комментариям, не оценили креатив: "Такое днище", "Ну вы то куда? Как же сеять доброе и светлое? Нет кода - чисти картошку - такой посыл? И это по вашему достойно театра? Печально смотреть. Не тем путем пошли", "Просто трэш".



Теги: золушка, кукольный театр, qr-код



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