В Прикамье отказались от двух инвестпроектов на 2,5 миллиарда

В Прикамье отказались от реализации двух инвестиционных проектов "ценой" в 2,5 млрд руб. – из числа таковых их исключило краевое министерство экономического развития и инвестиций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о проектах АО "ГК "Основа" и ООО "Талма-Пермь". Первая изменила концепцию развития. В связи с этим компания приняла решение отказаться от реализации инвестиционного проекта в крае. "Основа" приняла решение сосредоточиться на столичном рынке, где у группы сосредоточен основной девелоперский бизнес, сообщили Накануне.RU в Агентстве инвестиционного развития Прикамья.

"В настоящее время мы завершаем в столице строительство нашего нового флагманского комплекса "Терм", который втрое больше ныне действующего. Параллельно прорабатываем еще ряд площадок. Наши планы на ближайшие несколько лет – фокусировка на реализации проектов в Москве и Московской области", - говорится в заявлении "Основы".

Руководство же ООО "Талма Пермь" приняло решение отказаться от реализации проекта из-за "заявления инициатора". Статус "приоритетный" с двух указанных проектов снят в октябре решением Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.