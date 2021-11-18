В Прикамье отказались от двух инвестпроектов на 2,5 миллиарда

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье отказались от двух инвестпроектов на 2,5 миллиарда

В Прикамье отказались от реализации двух инвестиционных проектов "ценой" в 2,5 млрд руб. – из числа таковых их исключило краевое министерство экономического развития и инвестиций, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о проектах АО "ГК "Основа" и ООО "Талма-Пермь". Первая изменила концепцию развития. В связи с этим компания приняла решение отказаться от реализации инвестиционного проекта в крае. "Основа" приняла решение сосредоточиться на столичном рынке, где у группы сосредоточен основной девелоперский бизнес, сообщили Накануне.RU в Агентстве инвестиционного развития Прикамья.

"В настоящее время мы завершаем в столице строительство нашего нового флагманского комплекса "Терм", который втрое больше ныне действующего. Параллельно прорабатываем еще ряд площадок. Наши планы на ближайшие несколько лет – фокусировка на реализации проектов в Москве и Московской области", - говорится в заявлении "Основы".

Руководство же ООО "Талма Пермь" приняло решение отказаться от реализации проекта из-за "заявления инициатора". Статус "приоритетный" с двух указанных проектов снят в октябре решением Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.



Теги: ГК Основа, Талма-Пермь, инвестиционный проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 914

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети