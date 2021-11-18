Блогера из Чайковского, пробежавшего по автомобилю ДПС, арестовали

В Москве на 15 суток арестован блогер из Чайковского Дмитрий Разбаков. Информация об этом опубликована в telegram-канале Baza. Причиной задержания стало то, что 13 ноября блогер пробежался по автомобилю ДПС. Также он жег файеры и громко кричал.

Видеоролик своего забега блогер опубликовал в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU. А вчера в интернете появилось новое видео, на этот раз - с извинениями.

"Каюсь, больше такого не повторится. Это было очень глупо. Это было все для снятия пранка", - заявил он.

Добавим, что ранее правоохранители уже обращали внимание на Разбакова, после того, как он разгромил магазин для снятия ролика.