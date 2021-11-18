Группа "Россети" направила 71,5 млрд рублей на финансирование ремонтной кампании в 2021 году

Мероприятия для подготовки электрических сетей Группы "Россети" к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены на 100%. В сравнении с предыдущим годом объем финансирования ремонтной программы увеличился на 1,6 млрд рублей – до 71,5 млрд рублей. Об этом генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин рассказал на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021–2022 годов под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.



"Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы "Россети" – обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода", – отметил Андрей Рюмин.



Во всех компаниях Группы "Россети" на 100% сформирован аварийный запас оборудования и материалов. В резерве находятся 6 328 передвижных источников питания общей мощностью свыше 501 МВт. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформированы 9 832 аварийно-восстановительные бригады, обеспечена готовность 47 536 специалистов и 24 041 единицы спецтехники.



В рамках ремонтной программы энергетики Группы "Россети" смонтировали на линиях электропередачи 958 056 новых изоляторов. Для снижения рисков падения деревьев на провода и возникновения низовых пожаров расчищено от сухой растительности 157 587 гектаров трасс ЛЭП. Проведен ремонт 7 407 силовых трансформаторов, 42 888 коммутационных аппаратов, 39 097 трансформаторных подстанций. Физические объемы работ по всем ключевым позициям выросли относительно уровня 2020 года.

Компания "Россети Урал" полностью готова к работе в отопительный сезон 2021-2022 гг. Во время подготовки к зимнему максимуму нагрузок на техническое обслуживание и ремонты энергетики направили около 3,9 млрд рублей. Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%. К проведению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 766 бригад, 4 799 человек производственного персонала, 453 резервных источника снабжения электроэнергией мощностью 12,56 МВт, 1 861 единица специальной техники.

При подготовке к работе в зимний период специалисты "Россети Урал" выполнили ремонт 30 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 3 599 коммутационных аппаратов напряжением 6-110 кВ, 10 242 км воздушных линий электропередачи, 1 807 трансформаторных подстанций, произвели замену 16 731 опоры воздушных линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, а также выполнили расчистку трасс ВЛ на площади почти 9,8 тыс. гектаров. Также в этом году в компании произведено обновление автопарка и приобретено 112 единиц новой техники. Это и бригадные автомобили, и передвижные мастерские, а также многофункциональные краны-манипуляторы и иная специализированная техника.



Стоит отметить, что ранее Приказом Минэнерго РФ была подтверждена полная готовность компаний Группы "Россети" к отопительному сезону 2021-2022 во всех регионах присутствия.

