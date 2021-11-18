18 Ноября 2021
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Происшествия Пермский край
водка, стопка (2016) | Фото:Накануне.RU

В Перми пять человек погибли после употребления спиртного

В Перми началось расследование обстоятельств смерти нескольких человек после употребления спиртного, которое было, предположительно, контрафактным, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, 16 и 17 ноября 58-, 57- и 39-летние отец, мать и дочь употребляли спиртное. В результате хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончались. Кроме того, указанное спиртное дочь погибших приносила соседям, мужчине и женщине, которые после употребления напитка также скончались. Началось расследование обстоятельств смерти пострадавших.

По данным краевого управления МВД, за 10 месяцев текущего года на территории Прикамья выявлено 89 преступлений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 15 – в табачной сфере. Из незаконного оборота изъято 31 тыс. 377 л алкогольной и спиртосодержащей продукции и 49 тыс. 32 пачки табачных изделий.

Напомним, аналогичные случаи недавно произошли в Татарстане, Оренбургской и Свердловской областях.



Теги: Контрафактное спиртное, смерть, расследование



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