Число неплательщиков за ЖКУ выросло почти на 9% с начала года

Россияне в текущем году стали хуже платить за услуги ЖКХ, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По состоянию на 1 ноября 2021 года, число неплательщиков (признаны судом должниками) выросло с начала года на 8,7%, достигнув 38,3 тысячи человек.

Также растет число юрлиц, которые не платят за ЖКУ. С начала 2021 года их число составило свыше 3,5 тысяч (рост на 2,9%).

В июле сообщалось, что во время пандемии собираемость платы за ЖКХ с населения снизилась, в некоторых регионах — до 60%. В начале года Ростат отмечал, что долги россиян за коммунальные услуги за время пандемии выросли на 55 млрд рублей – до 625 млрд рублей.