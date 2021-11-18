18 Ноября 2021
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Общество В России
экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

В правительстве назвали титр антител, достаточный для получения QR-кода

Правительство определило, какое количество антител необходимо для получения QR-кода. Вероятнее всего, условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса, будет признан показатель в 350-500 Bau/мл, сообщает Telegram-канал "Раньше всех" со ссылкой на источник.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами.

Напомним, первым российским регионом, в котором будет введена подобная практика, стала Чувашия. Там планируют сформировать реестр лиц с высокими титрами антител, а затем создать региональный ресурс, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр граждан, имеющих антитела к коронавирусу, но при этом не обращавшихся к врачу или переболевших бессимптомно. Соответствующее предложение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко направил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).



Теги: антитела, титр антител, qr-код



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