В Перми неизвестные "заминировали" торговые центры

В Перми неизвестные "заминировали" торговые центры. Информация об угрозе взрывов поступила в оперативные службы города сегодня, сообщили Накануне.RU в минтербезе региона.

"В настоящее время проводится проверка информации. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Сотрудники, посетители торговых центров эвакуированы", - говорится в сообщении.

Тревога оказалась ложной, угроз выявлено не было.

В минтербезе напоминают об уголовной ответственности за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.