Глава семьи, вернувшейся из Египта, умер от отравления угарным газом

Глава семьи, вернувшейся из Египта, предварительно, умер от отравления угарным газом, сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве добавили, что был проведен дополнительный осмотр места происшествия, изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза. Также будет исследован дымоход.

По изъятым продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования. Проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин отравления остальных членов семьи.

Напомним, тело мужчины было обнаружено 16 ноября в частном доме одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа. Его супруга и двое детей пяти лет находились рядом в бессознательном состоянии.

Один ребенок, придя в себя, смог рассказать, что семья недавно вернулась из Египта, дома все почувствовали себя плохо, началась рвота.

СМИ сообщали, что погибший - заместитель генерального директора "Мособлгаза", якобы во время обыска в доме нашли кальян и пустые бутылки, где был крепкий алкоголь.

Предполагалось, что семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за границы.