В Татарстане без QR-кода не будут продавать билеты на междугородние автобусы

В Татарстане совершеннолетним гражданам без QR-кода (или его бумажного аналога) не будут продавать билеты на автобусы пригородного и междугороднего сообщения (за исключением рейсов в другие регионы). Соответствующие изменения внесены в действующее постановление правительства республики, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.