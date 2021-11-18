В Татарстане без QR-кода не будут продавать билеты на междугородние автобусы
В Татарстане совершеннолетним гражданам без QR-кода (или его бумажного аналога) не будут продавать билеты на автобусы пригородного и междугороднего сообщения (за исключением рейсов в другие регионы). Соответствующие изменения внесены в действующее постановление правительства республики, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
QR-коды у пассажиров будет проверять кондуктор при продаже билета, а не при посадке в автобус.
Нововведения начнут действовать с 22 ноября, уточнили в оперштабе.