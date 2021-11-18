18 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Опасный батут Заводоуковск (2019) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Мэрия Екатеринбурга хочет признать банкротом компанию "Короля батутов" Пыцко

В отношении ООО "Компания "Вимакс" бизнесмена Максима Пыцко подан иск о признании компании банкротом. Истцом выступает администрация Екатеринбурга, с которой у "Короля батутов" уже какое-то время идет противостояние из-за размещения надувных аттракционов по всему городу.

Иск зарегистрирован на сайте Арбитражного суда Свердловской области, однако дата заседания все еще не назначена. Более того, со стороны мэрии также подано еще два иска о взыскании с ООО "Компания "Вимакс" 11,3 млн рублей и 2,1 млн рублей в счет долга по аренде земли, где располагались батуты.

При этом сам Пыцко не сильно переживает, уверенный в том, что иски будут отозваны, а требования администрации останутся без удовлетворения.

Напомним, что ранее Пыцко, прозванный горожанами "Королем батутов", уже объяснял, почему не боится мэрии, а батутный бизнес не уйдет из города в ближайшее время.



Теги: король батутов, Пыцко, мэрия, администрация, банкрот, иск



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