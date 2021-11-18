18 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
скульптор Геннадий Попов (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Екатеринбургского скульптора, жившего в подвале со своими работами, перевели в социальный центр

В Екатеринбурге скульптора Геннадия Попова, который со своими работами жил в подвале дома, перевели в социальный центр. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как рассказал сегодня глава региона в своем Instagram, ему показали фотографии дома в уральской столице, в подвале которого без света, воды и вообще каких-либо нормальных условий живет пожилой скульптор Геннадий Геннадьевич Попов.

"Дом расселили, а человек там остался вместе со своими работами. Как это произошло, мы еще разберемся. Главное сейчас – срочно ему помочь, я такие поручения дал", - заявил Куйвашев.

скульптор Геннадий Попов(2021)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

По его словам, уже сегодня Попов временно переехал в кризисное отделение социального центра "Малахит", где ему предоставят все необходимое: от бесплатного горячего питания до одежды и обуви. Также при необходимости соцработники восстановят документы скульптора и будут искать контакты его родственников.

"А потом, после оформления всех бумаг, его переведут в пансионат, где он будет всегда под присмотром. Там же выделят специальное помещение для скульптур, будет постоянная экспозиция", - добавил губернатор.

скульптуры Геннадия Попова(2021)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/



Теги: скульптор, подвал, Екатеринбург



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