СМИ пожаловались на резкое сокращение трафика от платформы "Яндекс.Дзен"

СМИ пожаловались на радикальное сокращение трафика от платформы "Яндекс.Дзен", он упал в разы, пишет "Коммерсант".

Издатели недовольны новой политикой "Дзена", который набрал аудиторию, в том числе, благодаря их контенту, а теперь переориентировался на блогеров. Сам "Дзен" заявляет, что делает ставку на короткие видео, и советует новостным сайтам поступать так же в своих каналах на платформе.

Представители СМИ называют ситуацию "очень болезненной", у некоторых филиалов "Комсомолки", например, доля трафика с "Дзена" составляла до 50%. В РБК заявили, что трудозатраты на минимальное поддержание каналов на платформе не окупаются, приходится конкурировать с фейками и "желтыми" публикациями. Издание рассматривает уход с платформы в начале 2022 года из-за "непартнерского поведения" и "пожелтения".

По статистике "Дзена", самым популярным материалом за последние 30 дней на 17 ноября было: "Муж сказал, что задерживается на работе, но я неожиданно столкнулась с ним, когда приехала на вызов к беременной". Среди читаемого — "Уберите нищету из своего дома!.. Советы ясновидящей" и "5 неприличных фактов об Андрее Макаревиче".

"Яндекс.Дзен" в ответ на жалобы СМИ о снижении трафика с платформы пообещал разработать программу лояльности для медиа, но возвращать прежние алгоритмы не собирается. "Контент от медиа по-прежнему востребован нашими пользователями и важен для "Дзена". Сейчас мы разрабатываем новую программу лояльности для медиа — она поможет СМИ растить свою аудиторию в "Дзене", монетизировать контент и пользоваться всеми форматами, включая простые в создании посты с ссылками, а также статьи, видео и прямые трансляции", — цитирует Telegram-канал "Планерка" представителя "Дзена".