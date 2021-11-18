"Атомстройкомплекс" разработал новый туристический маршрут по центру Екатеринбурга

Внутренний туризм в стране, как оказывается, может развиваться не только на черноморском побережье и в районах расположения горнолыжных курортов. "Зеленая линия" стала основой нового туристического маршрута по Екатеринбургу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба компании "Атомстройкомплекс", разработан новый туристический маршрут по объектам, построенным и реконструированным компанией «Атомстройкомплекс». Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, подземный переход на Плотинке и ряд других локаций в центре Екатеринбурга вошли в дорожную карту маршрута. Экскурсия рассчитана примерно на 2 часа и будет проходить в комфортабельном автобусе, с остановками на некоторых объектах. Компания планирует провести экскурсии для своих сотрудников, их детей и друзей, а также партнеров компании, в числе которых – предприятия, образовательные учреждения и социальные организации.

"26 лет наш коллектив работает в родном городе, сосредотачивая на его всестороннем развитии свои усилия, знания и компетенции. Здесь мы открываем свои заводы, создаем новые рабочие места, здесь строим не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры, проводим социо-культурные мероприятия", – говорит Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ.

За 26 лет работы на рынке компания «Атомстройкомплекс» возвела более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, в том числе более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. метров.

Напомним, "Атомстройкомплекс" сотрудничает с несколькими учебными заведениями, студентам которых устраивает экскурсии по объектам компании, принимает на практику. В 2020 году "Атомстройкомплекс" организовал фестиваль паблик-арта «ЧО», в рамках которого современные художники создают на улицах Екатеринбурга необычные объекты современного искусства. Также компания развивает портал-путеводитель Мы-с-Урала.рф, на котором собрана информация об истории и достопримечательностях региона.