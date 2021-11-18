Депутат гордумы привел в порядок контейнерные площадки Орджоникидзевского района

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сразу в четырех дворах заменили контейнерные площадки. Помог родному району депутат гордумы Алексей Вихарев, уже известный своей благотворительностью.

Как рассказал депутат у себя в соцсетях, мусорки на Краснофлотцев, 12 и Краснофлотцев, 25 пришли в негодность, в связи с чем, вместе с управляющей компанией, обслуживающей дома, площадки и пришлось приводить в порядок.

"Сварили новое ограждение для контейнерных площадок. Я купил и передал 12 евроконтейнеров на колесиках, из которых удобно выгружать мусор. За осень удалось создать нормальные, человеческие условия для сбора мусора в четырех дворах района", - рассказал депутат.

Напомним, что Алексей Вихарев также является главой медицинской фракции администрации Екатеринбурга, который первый в стране ввел "дворовую вакцинацию" и предложил депутатам фракции шефство над медучреждениями города и области.