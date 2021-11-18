Депутат гордумы привел в порядок контейнерные площадки Орджоникидзевского района

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
контейнерные площадки в Орджоникидзевском районе (2021) | Фото: t.me/viharevofficial

Депутат гордумы привел в порядок контейнерные площадки Орджоникидзевского района

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сразу в четырех дворах заменили контейнерные площадки. Помог родному району депутат гордумы Алексей Вихарев, уже известный своей благотворительностью.

Как рассказал депутат у себя в соцсетях, мусорки на Краснофлотцев, 12 и Краснофлотцев, 25 пришли в негодность, в связи с чем, вместе с управляющей компанией, обслуживающей дома, площадки и пришлось приводить в порядок.

контейнерные площадки в Орджоникидзевском районе(2021)|Фото: t.me/viharevofficial

"Сварили новое ограждение для контейнерных площадок. Я купил и передал 12 евроконтейнеров на колесиках, из которых удобно выгружать мусор. За осень удалось создать нормальные, человеческие условия для сбора мусора в четырех дворах района", - рассказал депутат.

контейнерные площадки в Орджоникидзевском районе(2021)|Фото: t.me/viharevofficialконтейнерные площадки в Орджоникидзевском районе(2021)|Фото: t.me/viharevofficialконтейнерные площадки в Орджоникидзевском районе(2021)|Фото: t.me/viharevofficial

Напомним, что Алексей Вихарев также является главой медицинской фракции администрации Екатеринбурга, который первый в стране ввел "дворовую вакцинацию" и предложил депутатам фракции шефство над медучреждениями города и области.



Теги: орджоникидзевский район, депутат гордумы, вихарев, мусорные контейнеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 913

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети