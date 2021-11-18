Жители Поволжья запечатлели пролет яркого метеора

Жители Поволжья минувшей ночью могли видеть пролет яркого болида, осветившего ночное небо. Его сняли в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл и еще нескольких регионах.

Эксперты отмечают, что это нормальное явление для данного периода года – сейчас Земля находится в метеорном потоке Леониды.

На прошлой неделе аналогичное природное явление могли видеть жители Санкт-Петербурга: метеор осветил небо над городом, но, как полагают астрономы, до земли едва ли долетел, скорее всего, сгорев в атмосфере.