В Екатеринбурге таксист сбил женщину и скрылся: пострадавшей помог его пассажир

В Екатеринбурге нашли таксиста, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Теперь его ждет суд.

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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось утром 16 ноября на улице Высоцкого: водитель неустановленной автомашины сбил пешехода на тротуаре. После этого он сбежал с места происшествия. В результате инцидента 42-летнюю женщину с ушибами госпитализировали в ГКБ №7.

В дальнейшем автоинспекторы вычислили скрывшегося водителя и задержали: им оказался 26-летний екатеринбуржец с трехлетним водительским стажем. Известно, что ранее к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался.

По его словам, в тот день он выполнял заказ на такси, не справился с управлением и въехал в ограждение, а от удара автомобиль отбросило на стоящую на тротуаре женщину-пешехода. Водитель испугался ответственности и скрылся, а пассажир такси успел выйти из машины и оказать пострадавшей первую медицинскую помощь.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол. Материал направлен на рассмотрение в суд.