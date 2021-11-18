В Екатеринбурге таксист сбил женщину и скрылся: пострадавшей помог его пассажир

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Иннополис, беспилотное такси (2018) | Фото: nakanune.ru

В Екатеринбурге таксист сбил женщину и скрылся: пострадавшей помог его пассажир

В Екатеринбурге нашли таксиста, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Теперь его ждет суд.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось утром 16 ноября на улице Высоцкого: водитель неустановленной автомашины сбил пешехода на тротуаре. После этого он сбежал с места происшествия. В результате инцидента 42-летнюю женщину с ушибами госпитализировали в ГКБ №7.

В дальнейшем автоинспекторы вычислили скрывшегося водителя и задержали: им оказался 26-летний екатеринбуржец с трехлетним водительским стажем. Известно, что ранее к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался.

По его словам, в тот день он выполнял заказ на такси, не справился с управлением и въехал в ограждение, а от удара автомобиль отбросило на стоящую на тротуаре женщину-пешехода. Водитель испугался ответственности и скрылся, а пассажир такси успел выйти из машины и оказать пострадавшей первую медицинскую помощь.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол. Материал направлен на рассмотрение в суд.



Теги: таксист, сбил, ГИБДД, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 760

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети