18 Ноября 2021
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Экономика В России
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Медицинские маски упали в цене на 20%

С начала 2021 года средняя потребительская цена на медицинские маски упала почти на 20%.

Таковы данные Росстата. Так, если в январе текущего года стоимость единицы изделия составляла 11,94 руб., то в октябре она упала до 9,75 руб. Закупочные цены на маски при этом существенно не сократились. Снижение розничной стоимости может быть связана с изменением спроса и со значительным расширением предложения.

Если в I квартале 2020 года в стране, а также и во всем мире наблюдался острый дефицит масок, то сейчас производство и импорт этой продукции выросли в несколько десятков раз. На фоне прошлогодней нехватки Минпромторг поручил бизнесу увеличить выпуск таких изделий и их начали делать даже те предприятия, которые на этом никогда не специализировались, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов раскритиковал Минприроды и Российского экологического оператора (РЭО) за отсутствие специальной утилизации медицинских масок, использованных гражданами.



Теги: маски, коронавирус



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