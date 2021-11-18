В Калининградской области введена обязательная вакцинация пожилых людей

Роспотребнадзор Калининградской области обязал жителей региона старше 60 лет пройти вакцинацию от COVID-19.

Также мера затронет людей с хроническими заболеваниями. Работодатели должны до 15 декабря организовать иммунизацию пожилых и людей с хроническими заболеваниями первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом. Полностью вакцинировать работников нужно до 15 января следующего года, сообщает ТАСС.

В Калининградской области действуют электронные коды для посещения торговых центров, заведений общественного питания и фитнес-клубов. Продолжается обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков.