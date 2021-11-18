18 Ноября 2021
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В Калининградской области введена обязательная вакцинация пожилых людей

Роспотребнадзор Калининградской области обязал жителей региона старше 60 лет пройти вакцинацию от COVID-19.

Также мера затронет людей с хроническими заболеваниями. Работодатели должны до 15 декабря организовать иммунизацию пожилых и людей с хроническими заболеваниями первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом. Полностью вакцинировать работников нужно до 15 января следующего года, сообщает ТАСС.

В Калининградской области действуют электронные коды для посещения торговых центров, заведений общественного питания и фитнес-клубов. Продолжается обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков.



Теги: Калининград, вакцинация, пенсионеры, коронавирус



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