В Прикамье следком возбудил дело из-за медлительности полицейских долго ехавших на убийство

В Пермском крае в ходе расследования уголовного дела об убийстве, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Напомним, ранее telegram-канал "Baza" рассказал о том, что жительница деревни Волчата шесть раз пыталась вызвать полицию из-за мужчины, устроившего драку. Правоохранители прибыли на вызов только когда драка закончилась убийством.

По данным следкома, преступление о котором идет речь, было совершено еще летом.

Вечером 17 июня 2021 года, когда между двумя жителями деревни Волчата на почве ревности произошла ссора. Супруга одного участника конфликта позвонила в полицию и сообщила о происходящем. Один из мужчин сперва избил другого руками и ногами, а потом около пяти раз ударил его кувалдой. После этого, злоумышленник, чтобы убить потерпевшего, который лежал на полу дощатой веранды, разлил легковоспламеняющиеся жидкости и поджег их. Потерпевший погиб.

Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Карагайского муниципального округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в настоящее время завершено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело возбуждено и в отношении полицейских,

"Сотрудники ОМВД России по Карагайскому району, в нарушение требований своих должностных инструкций (регламентов), не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о преступлении на территории домовладения, расположенного в деревне Волчата Карагайского муниципального округа, в результате чего было допущено совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данному факту следователем Верещагинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.