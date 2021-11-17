Всех россиян с ОРВИ теперь будут обязательно обследовать на COVID-19 - Попова

Все россияне с ОРВИ теперь в обязательном порядке будут обследоваться на COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", - сказала Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.