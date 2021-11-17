17 Ноября 2021
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Происшествия Пермский край
полиция машина (2012) | Фото:

Полиция Прикамья проверяет, почему патруль поехал на вызов о драке только после убийства и поджога дома

В управлении МВД по Пермскому краю прокомментировали информацию о позднем реагировании силовиков на звонок о драке, которая якобы закончилась убийством, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По предварительной информации, в июне неустановленные сотрудники ОМВД России "Карагайский" не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о противоправном деянии. Следственными органами принято процессуальное решение. Руководство ГУ МВД России по Пермскому краю назначило проведение проверки с целью установления всех обстоятельств случившегося. Виновные лица понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили агентству в краевом управлении МВД.

Напомним, по данным Telegram-канала "Baza", в деревне Волчата Карагайского района полиция приехала на вызов о драке только после убийства, поджога и шести звонков.



Теги: Волчата, Карагайский округ, полиция



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