В Екатеринбурге вдвое сократили число мобильных бригад по вакцинации

Количество мобильных бригад, задействованных для вакцинации населения Екатеринбурга от коронавируса, сократили вдвое. Об этом сообщали министр здравоохранения региона Андрей Карлов на сессии заксобрания Свердловской области. По его словам 20 бригад вполне достаточно, чтобы привить всех желающих.

"В одном только городе Екатеринбурге мы сократили количество бригад с 40 до 20, этого достаточно вполне. Количество волонтеров тоже стало гораздо меньше", - заявил Карлов.

По его словам, ранее в вакцинации города помогали 144 волонтера. Сейчас же в области для этой цели задействовано 86 медицинских организаций, 160 кабинетов и 86 мобильных и передвижных бригад. Также еще 12 городов проводят вакцинацию в торговых центрах. Карлов отметил, что настоящего числа доз вакцины - 350 тыс. - более чем достаточно.

Напомним, что накануне в Нижнем Тагиле было зафиксировано резонансное происшествие, связанное с хищением более 300 доз вакцины от коронавируса.