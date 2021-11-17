17 Ноября 2021
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Политика Свердловская область
Константин Киселев (2020) | Фото: Екатеринбургская городская Дума

Константин Киселев стал главой комиссии по медицине в Екатеринбурге

Главой комиссии по социальной защите и здравоохранению в думе Екатеринбурга стал депутат Константин Киселев. Решение было принято сегодня на заседании комиссии, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что бывшая глава комиссии - Римма Скоморохова от партии КПРФ, покинула пост в сентябре, перейдя в законодательное собрание Свердловской области. В свою очередь депутат Андрей Пирожков выдвинул на освободившееся место кандидата от партии "Яблоко" Константина Киселева, отметив, что тот уже много сделал для медицины города.

Напомним, что Киселев знаменит в городе своими резкими высказываниями на тревожащие общественность темы. Недавно он предложил лишить хоккеиста Павла Дацюка звания "Почетный гражданин Екатеринбурга". По его словам, ночной снос флигеля на Малышева осуществила фирма, к деятельности которой имеет отношение спортсмен. Действия со стороны бизнесмена не могут соответствовать статусу, который связан с "высшей степенью признательности", считает Киселев.



Теги: Киселев, Екатеринбург



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