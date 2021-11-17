СМИ: Топ-менеджер "Мособлгаза" скончался после отравления на отдыхе в Египте

Следователи начали проверку после гибели мужчины и госпитализации его жены и двух детей, вернувшихся из Египта.

Тело мужчины было обнаружено 16 ноября в частном доме одного из коттеджных поселков Домодедовского городского округа. Его супруга и двое детей пяти лет находились рядом в бессознательном состоянии.

Один ребенок, придя в себя, смог рассказать, что семья недавно вернулась из Египта, дома все почувствовали себя плохо, началась рвота.

СМИ пишут, что погибший - заместитель генерального директора "Мособлгаза". Как передает со ссылкой на источник KP.RU, во время обыска в доме нашли кальян и пустые бутылки, где был крепкий алкоголь.

Предполагается, что семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за границы. Следователи изымают продукты питания и напитки, планируется проведение экспертиз.

Напомним, ранее туристы из России отравились в Египте в четырехзвездном отеле AMC Royal. По делу задержали шеф-повара и помощника директора отеля. Они отрицают обвинения.