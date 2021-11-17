На уральской трассе "Газель" врезалась в стоящую фуру: пострадали оба водителя

17 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП на трассе Екатеринбург - Серов (2021) | Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На уральской трассе "Газель" врезалась в стоящую фуру: пострадали оба водителя

На Среднем Урале произошло серьезное ДТП с участием фуры. Пострадали два водителя.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня днем в районе 56 км трассы "Екатеринбург – Серов" в Невьянском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Газель" в условиях снегопада не заметил стоящий в правой полосе грузовой "Фредлайнер" и врезался в него. В результате пострадал мужчина, который находился под кабиной стоящего грузовика – его водитель. Также пострадал шофер "Газели".

Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

ДТП на трассе Екатеринбург - Серов(2021)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Установлено, что водитель грузового автомобиля "Фредлайнер", обнаружив неисправность транспортного средства, остановился на правой полосе и решил проверить наличие неисправности. Он залез под кабину автомобиля, и в этот момент произошел наезд", - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят процессуальные действия, движение на участке временно организовано в одну полосу. По факту инцидента проводится административное расследование.



Теги: Газель, фура, авария, ГИБДД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 335

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети