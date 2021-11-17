На уральской трассе "Газель" врезалась в стоящую фуру: пострадали оба водителя

На Среднем Урале произошло серьезное ДТП с участием фуры. Пострадали два водителя.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня днем в районе 56 км трассы "Екатеринбург – Серов" в Невьянском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Газель" в условиях снегопада не заметил стоящий в правой полосе грузовой "Фредлайнер" и врезался в него. В результате пострадал мужчина, который находился под кабиной стоящего грузовика – его водитель. Также пострадал шофер "Газели".

Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

"Установлено, что водитель грузового автомобиля "Фредлайнер", обнаружив неисправность транспортного средства, остановился на правой полосе и решил проверить наличие неисправности. Он залез под кабину автомобиля, и в этот момент произошел наезд", - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте аварии сотрудники ГИБДД проводят процессуальные действия, движение на участке временно организовано в одну полосу. По факту инцидента проводится административное расследование.