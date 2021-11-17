Baza: В Пермском крае полиция приехала на вызов о драке только после убийства, поджога и шести звонков

В Пермском крае сотрудники полиции якобы попали под "уголовку" из-за того, что долго не реагировали на информацию о нападении на один из домов.

"Поздним вечером в отдел пермской полиции по Карагайскому району поступило аж шесть тревожных звонков из деревни Волчата. Сперва жительница сообщила, что злоумышленник разбил окно на её кухне. Вскоре правоохранителям позвонила её родственница, подтвердившая, что он начал дебоширить", - излагает одну из версий событий Telegram-канал "Baza".

Третий раз полицию пыталась вызвать знакомая местной жительницы, звонившей в первый раз. Она рассказала, что незваный гость якобы принялся избивать находившегося в доме мужчину. В итоге звонки поступали снова и снова, а шестой и последний раз в полицию звонили, когда налётчик поджёг дом.

"Звонки поступали в отдел полиции с половины десятого вечера, но правоохранители прибыли на место около полуночи. В это время дом уже вовсю горел. После тушения правоохранители нашли труп и пришли к выводу, что злоумышленник убил пострадавшего на почве ревности. Подозреваемого в итоге отправили под арест. На историю обратили внимание в Следственном комитете. Там завели уголовное дело по статье о халатности неустановленных сотрудников", - резюмирует канал.

К моменту публикации получить комментарий краевых управлений СКР и МВД не удалось.