17 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Праздничный намаз в мечети Сердце Чечни во время эпидемии коронавируса 24.05.20. (2020) | Фото: Kadyrov_95

Глава свердловского мухтасибата: Если встанет выбор между закрытием мечетей и QR-кодом, я выберу второе

В мечетях Среднего Урала могут ввести систему входа по QR-коду, но только при определенных условиях. Об этом у себя на странице в Facebook рассказал глава свердловского духовного управления мусульман Артур Мухутдинов.

"Вопрос о принятии в мечетях самых категоричных мер будет рассматриваться, если сложившаяся ситуация начнет очевидно угрожать жизни человека, поскольку это соответствует канонам Ислама – в приоритете сохранение жизни и здоровья человека. Обращаю внимание, что если встанет вопрос о выборе между тем, чтобы вовсе закрыть мечети для посещения, как в 2020 году, и введением QR-кодов, то я без раздумий выберу второе, а также если выбирать между тем, чтобы угодить убежденным противникам прививок и QR кодов, которых в нашем обществе меньшинство, и оградить прихожан от смертельной опасности, я тоже выберу второе", - заявил Артур Мухутдинов.

Он также отметил, что на сегодняшний день данная мера пока не рассматривается, поскольку органами власти уже определен компромиссный вариант – строжайшее соблюдение санитарных мер. Глава регионального мухтасибата добавил, что никаких рекомендаций по введению QR-кодов все еще не получал.

Напомним, что ранее Артур Мухутдинов рассказал Накануне.RU о проблемах, которые могут прийти с появлением столь жесткой проходной системы.



Теги: Мухтасибат, мечеть, QR-код



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