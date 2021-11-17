ГИБДД предупреждает свердловчан о непогоде и обильном снегопаде

На этой неделе на территории Свердловской области ожидается обильное выпадение осадков, в связи с чем Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах и необходимости быть внимательнее во время вождения.

"Водителям следует максимально снижать скорость при движении по мостам, путепроводам, эстакадам - именно в этих местах на проезжей части вероятно образование наледи, при проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений, быть готовыми остановиться в случае появления пешеходов и других транспортных средств", - заявили в ГИБДД.

Там также сообщили о необходимости отказаться от дальних поездок в ближайшие дни, выбирать пониженный скоростной режим, не совершать резких маневров, а водителям с небольшим опытом управления в таких погодных условиях и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте.

Однако быть внимательным во время непогоды также стоит и пешеходам. Необходимо учитывать образование гололеда, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Трассы Свердловской области патрулируются сотрудниками ГИБДД, которые ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. Участники дорожного движения, оказавшиеся в сложной ситуации на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в единую диспетчерскую службу по телефону 112.



